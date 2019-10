(VIDEO): Pacheco desmiente hubiese acuerdo entre perremeistas y leonelistas para las primarias

View this post on Instagram

Alfredo Pacheco vocero del bloque de diputados del @prm_oficial no descarta alianza con Leonel Fernández(@leonelfernandez). En ese orden negó este martes se celebrará reunión para pactar alianza entre leonelistas y perremeistas en oficinas del dirigente político Eduardo Sanz Lovatón, como lo afirmará el presidente de la República, @danilomedina. #elnuevodiariord