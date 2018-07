( Video ) Pacheco asegura depositó interpelación contra director de la PN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alfredo Pacheco desmintió este jueves lo expresado por el director de la Policía Nacional, de que en su contra no se ha depositado ningún pedido de interpelación por las acciones de sus agente y la inseguridad que vive la ciudadanía.

Pacheco aseguró que la interpelación con el numero 6232 fue depositada el nueve de julio del presente año y que ese mismo día solicitó que fuera incluida en la agenda de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, pero fue rechazada.

Manifestó que el presidente de la comisión, Orlando Espinosa no le avisó con tiempo de la visita del director de la PN, Ney Aldrin Bautista Almonte, pese a que desayunaron juntos en un restaurante.

“Si me llaman con tiempo con gusto nosotros hubiésemos ido, pero no fuimos porque no se me avisó más que cuando el director de la policía llegó para sorprenderme, lo que indica que quienes están politizando estos importantes temas se están oponiendo a que se aplique el artículo 94, 93 y siguientes de la Constitución”, sostuvo.

Añadió que Bautista Almonte lo llevaron escondido para que nadie tuviera la oportunidad de hacer el requerimiento, para después alegar que asistió.

“Nosotros insistiremos en que el país conozca cual es la situación que está rodeando a la Policía Nacional ante la inseguridad que se vive dando todos los días en la República Dominicana”, precisó.

Anuncios

Relacionado