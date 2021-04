Pacheco admite se dejó “llevar a un mal terreno” al discutir con Botello; se disculpa con diputados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aprovechó la sesión extraordinaria de este jueves para admitir que se dejó “llevar a un mal terreno” al discutir con ofensas con el legislador reformista Pedro Botello.

En ese sentido, Pacheco garantizó que mejorará su comportamiento en lo adelante y prometió que no volverá a dejarse llevar por la ira ni a confrontarse con otro congresista por la razón que fuere.

“Trato de ir corrigiendo mis imperfecciones y por eso no tengo ningún reparo en disculparme públicamente, porque un congresista debe tener un buen comportamiento aunque lo provoquen”, expresó el presidente de los diputados.

En la misma ocasión, Pacheco se disculpó con sus compañeros diputados insistiendo que “ese no es el comportamiento correcto” de un legislador y por la acción recibió una ronda de aplausos de sus homólogos.

“Yo sé que unos me van a disculpar y otros no, pero cumplo con pedir disculpas con mucha humildad a mis compañeros. Voy a tratar de no arrastrarme a actos de esa naturaleza”, sostuvo el diputado perremeísta.

Asimismo, el político refirió sus disculpas externadas anoche en la red social Twitter y recordó que los diputados son una matrícula de 190 “con diferentes personalidades y criterios”, por lo que los pensamientos pueden verse confrontados.

Pacheco dijo sentirse “lamentado” de haber protagonizado el enfrentamiento con Botello, pero se defendió diciendo que es humano “y como humano puedo cometer errores”.

El enfrentamiento inició porque el diputado Botello gritaba en medio de la sesión que la mayoría de legisladores “tienen una banda” dentro del hemiciclo para aprobar o desaprobar proyectos, lo que originó una fuerte discusión entre ambos congresistas.

“Nos vamos a enfrentar cuando usted quiera”, gritaba Pacheco, mientras que Botello le respondía a su reto diciendo “pues cuando usted quiera”.