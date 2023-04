(VIDEO) Otros regidores se suman a quienes aseguran que Abel no asistió a rendir cuentas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Dos regidores más se sumaron la noche de este martes al regidor Pedro Gómez de Santiago, quien aseguró que el alcalde de la ciudad, Abel Martínez, no rindió cuentas como informó su equipo de comunicación.

Frank Medina y Cholo D´Oleo, ambos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), negaron que Martínez haya acudido a la Alcaldía. «Ante los rumores y las disyuntivas de que si el alcalde de Santiago participó en el día de ayer a rendir cuentas, si fue verdad o no, debo decir que es totalmente falso, el alcalde, como siempre, no asiste ni a las sesiones mucho menos a rendir cuentas», dijo Medina.

«En el día de ayer 24 de abril, cuando todos esperábamos que el alcalde se presentara para rendir cuentas, no se presentó, lo que envió fue un informe, un folleto y el mismo fue colgado en la página de la Alcaldía, no le podemos mentir a la gente, usted no participó en ninguna sesión», agregó.

De su lado, D´Oleo expresó: «Quiero aprovechar el momento para desmentir al alcalde de Santiago, Abel Martínez, desmentirlo cuando él dice que hizo una rendición de cuentas a través del Concejo de Regidores. Quiero decirles a ustedes que el alcalde Abel Martínez nunca se ha presentado ante el Consejo de Regidores, a la sala capitular y mucho menos a rendir cuentas».

«El alcalde lo que hizo fue, a través de su secretario, enviar un documento donde el secretario decía que a través de ese documento se estaba haciendo la rendición de cuenta, así no se hace una rendición de cuentas», agregó.

Agregó que es costumbre de Abel “mentirle a Santiago y mentirle al país”.

