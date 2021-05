(VIDEO) Otro impase del senador Iván Silva y ciudadana durante vista pública

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- Luego de que el senador por La Romana, Iván Silva, protagonizara un tenso debate con una joven doctora de su provincia en torno al tema del proyecto que le permitiría a la población retirar el 30% de sus Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), otro impase sucedió con otra ciudadana.

Durante una vista pública, el legislador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuestionó a una ciudadana sobre su posición respecto a la eliminación de empresas privadas que actualmente se desempeñan como Administradoras de Fondos de Pensiones, y al momento en que la señora se dispone a contestar, ni siquiera puede terminar su idea.

“No no no, dígame eso, si usted esta de acuerdo o no”, interrumpe tajantemente Silva, quien luego se adelanta a decir “Que pena que usted no tenga el valor de decirlo”, sin dejar que la ciudadana presente terminara de expresar sus ideas.

SU DISCUSIÓN CON DOCTORA

Silva se disculpó este viernes por el trato que dio a una doctora durante una vista pública sobre la revisión de la modificación de Ley 81-01 sobre la Seguridad Social, acción que generó fuertes críticas en su contra en redes sociales, quienes acusaron al legislador de intentar humillar a la especialista.

Silva cuestionó a la doctora Jessi de la Rosa porque no le respondió con exactitud sobre el monto que le tocaría del 30 % de su fondo de pensión.

Jessi de la Rosa fue invitada hoy al programa “Esto no es Radio”, para hablar sobre lo ocurrido. Indicó que fue a la vista pública, no en representación de ningún gremio, sino como “una ciudadana más que entendía que debía reclamar por algo que era justo”.

