(VIDEO) ¡Otra vez JetBlue! Pasajeros se aglomeran y exigen solución al retraso de vuelo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una considerable cantidad de personas se aglomeraron la mañana de este domingo en un espacio de la aerolínea estadounidense Jetblue, para exigir que se soluciones el retraso del vuelo JB310, con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

De acuerdo a uno de los afectados, el vuelo fue retrasado desde las 3:40 am hasta las 11:00 am, lo que tildó de “abuso”, ya que según dijo, en el aeropuerto, que no identificó, habían personas varadas desde el viernes que fueron colocadas en ese vuelo.

“Queremos solución, queremos solución”, manifestaban aplaudiendo las personas captadas en un video facilitado a la redacción de El Nuevo Diario

El pasado jueves 29 de septiembre del presente año, el portal web Aerocoa se hizo eco de una denuncian de una usuaria de Jetblue, que alegó que el vuelo del martes 27 de septiembre desde República Dominicana a Nueva York fue supuestamente pospuesto, porque el piloto reportó que “estaba casado y no podía hacer el viaje”, también sin especificar el aeropuerto.

A esta queja se suma otra, ocurrida el 25 de septiembre, se trata de la denuncia del actor y dramaturgo, Waddys Jáquez, quien aseguró que el “maltrato continúa” en la citada aerolínea hacia los dominicanos que residen en Nueva York.

Según publicó Jáquez en su cuenta de Instagram, ese domingo Jetblue canceló tres veces el que tenía desde la Gran Manzana hasta Santo Domingo y que no le decían una hora especifica de salida, lo que reprochó porque al igual que él muchas personas con niños o con silla de ruedas estaban en el aeropuerto desde muy temprano y podrían quedarse varados.

En julio pasado, JetBlue se disculpó con la comunidad quisqueyana en Estados Unidos luego de ser blanco de críticas en República Dominicana por presunto mal servicio. Aseguró en ese entonces que tomaba medidas para mejorar sus operaciones en el país caribeño.

