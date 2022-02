(VIDEO) Ostapenko bate a Halep y jugará la final ante Kudermetova, que pasó sin jugar

EL NUEVO DIARIO.- La letona Jelena Ostapenko, que derrotó a la rumana Simona Halep, y la rusa Veronika Kudermetova,q ue pasó sin jugar ante la baja de la checa Marketa Vondrosova, dirimirán este sábado la final del torneo de Dubai, del circuito WTA, sobre pista dura.

Ostapenko (n.21 WTA) se impuso a Halep (n.23 y exnúmero uno mundial), por 2-6, 7-6 (0) y 6-0, logrando acceder a la que es su primera final del año. Es además la segunda victoria sobre la rumana en las tres ocasiones en que se han enfrentado.

Era un duelo esperado, pues venía a ser una especie de revancha de la final de Roland Garros que ambos disputaron en 2017, que se llevó Ostapenko en tres sets.

Another Ostapenko turnaround 🔄

🇱🇻 @JelenaOstapenk8 comes from a set down for the third Dubai match in a row to reach the #DDFTennis final! pic.twitter.com/jfTccBbmX3

— wta (@WTA) February 18, 2022