(VIDEO) Ortiz Bosch afirma que su función la obliga a proteger la democracia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, expresó que la política y la vida tienen que ser coherentes y aunque es miembro de un partido político, de lo que se siente orgullosa, como funcionaria debe cumplir sus funciones para fortalecer la democracia.

Ortiz Bosch manifestó que parte de este deber es advertir a la ciudadanía y a los poderes públicos sobre la importancia de reformar sectores que pueden lesionar la honestidad o el manejo pulcro de los fondos públicos.

La exvicepresidenta de la República, señaló que ha solicitado a algunas instituciones acrecentar la vigilancia y la rigidez para darle seguimiento al uso de los fondos públicos, el caso de la nueva Junta Central Electoral ha solicitado cuidar la auditoría de los fondos que usan las candidaturas para que no puedan incidir o distorsionar el sistema electoral.

“Pero yo también he hecho pública una de las acciones más dañinas al sistema democrático que puede tener una nación, la designación de los gabinetes de Estado, como miembros o dirigentes de un comando de campaña o de una candidatura, ¿Por qué?, porque esa designación crea un desbalance en la igualdad que es la esencia de todo proceso democrático”, explicó la doctora Ortiz Bosch.

Asimismo, precisó que “yo conozco el origen del 50 + 1, lo sufrí, lo usé, fui parte de eso; la señora Rosario Espinal acaba de hacer su historia, pero yo no me refiero a eso, yo creo en las alianzas, la alarma es innecesaria, ellos saben, todos los que están opinando saben que eso está en la Constitución de la República y que una advertencia nuestra no reforma la Constitución”.

En ese sentido, dijo que creyendo en las alianzas, hay que ver los resultados del 50 +1, si el reparto de posiciones hizo más fuerte y mejor el servicio público, y preguntarse qué pasó con la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), la Cancillería e INESPRE; “algunas habrán sido formidables o graciosas. Entonces son los resultados los que hay que medir”, indicó la directora de la DIGEIG.

Resaltó que si esos son “resultados negativos hay que revisarlos, con tranquilidad, para que las alianzas fortalezcan el funcionamiento de lo público. Mi partido no está en eso, pero yo tengo la obligación de decirlo cada día y en cada oportunidad. No estamos aquí para perseguir. Estamos aquí para prevenir el futuro y crear transparencia”.

