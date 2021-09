(VIDEO) Orlando narra su situación tras accidente; dice no tiene cómo comprar los medicamentos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Entre lágrimas, don Orlando Zapata, el famoso vendedor de palitos de coco en la intersección de la avenida Abraham Lincoln con Gustavo Mejía Ricart, narra la situación por la que está pasando luego de haber sido impactado por una jeepeta.

“Si digo que me siento bien, como el Orlando alegre que usted conocen en la Gustavo con Lincoln te hablo mentira”, dijo Orlando, quien explicó que debido a su estado de salud no está laborando, por lo que no ha podido terminar de comprarle los útiles escolares a sus tres hijos, ni los medicamentos que debe tomar.

Dijo ante “Jompeame”, quien informó que está recaudando RD$150,000 para apoyarlo con los costos de sus medicinas, que en el accidente se fracturó la muñeca de una de sus manos, la apierna izquierda, además de una “pequeña lesión en la nariz”.

“Me siento un poquito impotente, preocupado”, expresó, y señaló que debe someterse a una operación para recuperar la movilidad por completo.

Orlando, quien aseguró que está agradecido con Dios por mantenerlo con vida, lleva más de 20 años cocinando palitos de coco con los que sustenta a sus tres hijos, labor que en la actualidad no puede realizar.

