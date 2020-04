(VIDEO) Orlando Jorge Villegas lanza plataforma online de consultas para orientar en distintas áreas por COVID19

View this post on Instagram

Orlando Jorge Villegas lanza plataforma online de consultas para orientar en distintas áreas durante el COVID19. La misma tendrá como novedad un sistema de verificación de informaciones para combatir las noticias falsas El candidato a diputado por el @prm_oficial en la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, Orlando Jorge Villegas, lanzó hoy una plataforma virtual para dar apoyo y orientación a las personas en distintas áreas que se han visto afectadas por la pandemia del coronavirus. La plataforma de consultas llamada “HiOrlando”, tendrá especialistas dando consultas en las siguientes áreas: salud, derecho laboral, finanzas, psicología y además incluirá la verificación de informaciones, para colaborar en el combate a las noticias falsas. “Hemos querido poner a disposición de la ciudadania un espacio donde puedan interactuar y recibir respuestas de abogados, analistas financieros, médicos y terapeutas sobre las distintas situaciones que puedan estar viviendo en estos momentos en esas areas. Queremos orientar en estos momentos de incertidumbre”, manifestó Jorge Villegas. Explicó además, que como una novedad, por primera vez en el país estará habilitado un espacio para validar informaciones y noticias, de manera que se pueda disminuir la desinformación. “Una de las amenazas más grandes de esta pandemia es la desinformación. Mi base profesional son los medios de comunicación. Y hemos habilitado un equipo humano y tecnológico para verificar las informaciones que puedan circular en las redes sociales. A través de HiOrlando pueden consultar sobre alguna información y haremos la verificación de lugar”, señaló el candidato a diputado del PRM. La plataforma HiOrlando está disponible por Whatsapp contactando al número 829-420-7118 y a través de la página web www.unnuevociclo.com donde está habilitado un canal de chat para las consultas.