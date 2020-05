(VIDEO) Orlando Jorge Mera dice Gobierno debe incentivar comercio electrónico

View this post on Instagram

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial ), Orlando Jorge Mera(@orlandojorgemera ), resaltó el desarrollo del internet y las redes sociales a propósito del Día Mundial de las Telecomunicaciones y consideró que el Gobierno dominicano está dando "pasos hacia atrás " refiriéndose a la prohibición del comercio electrónico con la empresas dominicanas. #elnuevodiariord