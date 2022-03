(VIDEO) Organizaciones sociales marchan en Santiago en “lucha por derecho al agua”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Distintas organizaciones sociales, religiosas y ambientalistas marcharon este domingo por diferentes calles de Santiago de los Caballeros con el objetivo de juntos “levantar nuestras voces para decir no a la privatización del agua”.

Mediante un comunicado de prensa enviado a los medios, los manifestantes añaden que con la marcha están diciendo “no a la presa de Las placetas, no a la presa de cola en Yamasá, no a la presa de boca de los ríos, en Santiago Rodríguez, no a la contaminación de nuestras fuentes acuíferas, no a la extracción de materiales en nuestros ríos”.

Agregan su lucha es en defensa de “nuestros ríos y montañas, la conservación y el uso racional del agua, ya que sin lugar a duda estamos totalmente convencidos que en este mundo no hay un recurso más valioso e importante que el agua”.

Manifestaron que el agua garantiza el privilegio de la vida y el desarrollo en todas sus dimensiones, por tal motivo es un derecho humano contemplado en nuestras políticas públicas en los acuerdos internacionales.

“Nuestra Constitución en su artículo 15 establece que el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación”, señala la nota.

Precisan que la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ley No. 64-00 que establece de manera clara en el artículo 126: “Todas las aguas del país, sin excepción alguna, son propiedad del Estado y su dominio es inalienable, imprescriptible e inembargable. No existe la propiedad privada de las aguas, ni derechos adquiridos sobre ellas”.

Recordaron que Naciones Unidas Establece que el agua es un derecho humano y no un negocio y el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 trata sobre la necesidad de «garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos».

Sin embargo, dicen, el Estado a través de los gobiernos, “ha sido negligente e irresponsable en el mandato de la constitución y la ley para garantizar la administración estratégica de este recurso, afectando con esto el disfrute del preciado líquido a los hogares y comprometiendo a las futuras generaciones”.

Sostuvieron que el deterioro de las cuencas de los ríos, con la anuencia, por comisión u omisión de las autoridades, pues, la violación a este derecho constitucional es tan evidente que gran parte de los barrios de Santiago reciben el preciado líquido una y dos veces por semana y esta es la realidad en la mayor parte del país que día a día vive la escasez del más importante de los recursos para vivir y desarrollarse.

“Sin embargo, la dinámica social y económica de nuestra sociedad lamentablemente nos coloca de espalda a los ríos que agonizan lentamente, con la pérdida de su bosque de galería ribereña y el de la zona de captación de agua, lo hemos convertido en cadáveres ecológicos ya que más del 80% de ellos están superficialmente secos, y nuestras cuencas hidrográficas están ambientalmente destruidas”, expresan.

Alegan que la ganadería extensiva y la agricultura intensiva están consumiendo nuestros bosques a una vertiginosa velocidad que no permite la tasa de reposición de los mismos.

“El propósito fundamental de esta actividad es hacernos consciente de: primero el gran valor que tiene el agua para la vida y el desarrollo de la humanidad, segundo saber que la estamos perdiendo por las malas acciones de unos y la indiferencia de la mayoría, tercero que no podemos seguir siendo indiferentes y dormir tranquilo cuando la vida y el progreso se nos va junto al rio, cuarto desarrollar nuestra capacidad creativa para motivar a la gente a conservar y proteger el agua, porque solo así conservamos la vida, quinto comprender que en el planeta solo tendremos vida, si conservamos el agua en cantidad y calidad para sostener la diversidad de la totalidad de la vida”, añaden.

“Hoy queremos desde aquí justamente al lado de nuestro querido rio Yaque del Norte, el que un día se llamó nuestro Yaque dormilón ‘’Hoy convertido en la cloaca de Santiago’’, compartir con el resto del país y del mundo los latidos de alerta para que no mueran los cuerpos de agua, los suelos boscosos que la almacenan y los seres vivos que la usamos a los cuales se nos cuestiona la inteligencia humana porque al propio tiempo nos convertimos en víctima y victimario al derrochar y contaminar el agua que nos da la vida”, continúa diciendo el manifiesto leído durante la marcha.

La manifestación recorrió varias calles y avenidas de Santiago y contó un masivo respaldo de la sociedad, quienes caminaban portando pancartas y vociferando la consigna “el agua es un tesoro y vale más que el oro”.

