(VIDEO) Organizaciones piden al Gobierno realizar pruebas masivas de COVID-19 a sectores populares

Varias de organizaciones populares reclamaron este lunes en las inmediaciones del Palacio Nacional, al ministerio de Salud Pública (@saludpublicard), la realización de pruebas masivas del Covid-19, al tiempo que hicieron un llamado a la unidad para enfrentar el brote del virus en el país. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD