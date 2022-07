(VIDEO) Organizaciones de Mototaxis en Santiago rechazan plazo de fiscalización

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. -La Coordinadora de Mototaxi del Cibao y la Federación de Mototaxistas del Cibao, rechazaron este viernes el plazo de 15 días otorgado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT), para iniciar el proceso la fiscalización a motoristas.

Miguel Jiménez representante de la Federación, indicó que “En la región del Cibao, en las 14 provincias no hay un diez por ciento de motocicletas registradas, por lo tanto, la coordinadora de Mototaxi del Cibao rechaza rotundamente esta medida de empezar a fiscalizar”.

Continúo diciendo, que a su pensar, el tiempo ofrecido no fue el prudente debido a que el órgano en la región solo cuenta con tres puntos móviles.

“No hay tiempo para que la mayoría de motociclistas del Cibao se registren, porque ellos en el Cibao completo solamente tienen tres casetas móviles; una en Esperanza, una en la Vega y una que llegó hace unos días a Cotuí, entonces no vamos a permitir que abusen”, subrayó.

Jiménez puntualizó que su interés es que las medidas se tomen de una forma prudente, apegada a la ley y sin maltratar el trabajador.

“Queremos que las cosas se hagan, estamos a favor de que se cumpla la ley, pero sin maltrató al sector de mototaxi”, insistió.

Por su parte Antonio Brito, presidente de la Federación de Mototaxistas de Santiago, preciso que se lanzarán a las calles de no realizarse las modificaciones correspondientes.

“Nosotros estaremos de frente contra esta situación y nos verán en la calle, ellos dieron un plazo de 15 días para comenzar a fiscalizar y no han registrado ni el 10 % en las provincias. De las 32 provincias yo creo que apena van seis provincias y las seis no terminaron, porque ellos dicen que no tienen móvil, entonces como ellos no tienen móvil no pueden empezar a fiscalizar”, expresó.

Sugirió que terminen el proceso de regularización para luego ejecutarse las fiscalizaciones.

“Nosotros estaremos en la calle todas las federaciones, las 14 federaciones del Cibao estaremos en la calle reclamando el derecho del hombre de trabajo”, concluyó diciendo.

