(VIDEO) OPRET celebrará durante una semana segundo aniversario de su programa Cultura Metro

Más de 270,000 personas han sido impactadas con los eventos culturales, artísticos y educativos que ha realizado la institución a través del programa. Santo Domingo.- El Metro de Santo Domingo ( @opret_rd ) celebra el segundo aniversario del Programa “Cultura Metro”, el cual ofrece como valor agregado, entretenimiento y educación a los usuarios de ese medio de transporte y a la comunidad en general. En el marco de la celebración del aniversario, la institución realizará importantes actividades culturales, entre las que se encuentran, exposiciones artísticas, visitas guiadas, lecturas de poemas y conversatorios. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do