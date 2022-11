(VIDEO) Opiniones encontradas entre Marranzini y Abinader sobre ciudadanos viven en casa con piso de tierra

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Opiniones encontradas surgieron este lunes entre el presidente Luis Abinader y el empresario Celso Marranzini, en cuanto a la cantidad de dominicanos que viven en hogares con piso de tierra.

De acuerdo a Abinader, sólo el 1% de los hogares tienen piso de tierra, mientras que Marranzini dijo que el 40% de los dominicanos duermen en piso de tierra, en una choza de madera vieja y de zinc, por lo que criticó que el proyecto de las 10 mil viviendas a las cuales se les agregará piso de cemento dure varios años, cuando se puede hacer en uno.

“Yo quisiera que esos 10 mil pisos se hagan en un solo año, y yo no veo por qué si nosotros somos el país de mayor crecimiento, más que estamos en un Gobierno de oro, no pueden hacer eso, que al finalizar el 2023 hayamos terminado los 10 mil pisos”, expresó el presidente de la Asociación Dominicana de Rehabilitación.

“Nosotros no podemos seguir viviendo en La Romana, en Punta Cana, Jarabacoa, Constanza (…), nosotros tenemos que vivir en el país, un país de tremendas necesidades, donde un 40% de los dominicanos duermen en piso de tierra y una choza de madera vieja y de zinc. Eso es un trabajo que tenemos que componerlo y apoyarlo, el presidente Luis Abinader desde el primer día lo dijo que esa era una de sus metas y creo que eso es una meta de todos”, expresó el empresario.

Al indicar que “nosotros nos podemos vivir en una casa segura, mientras miles y miles” tienen techos con piso de tierra, resaltó cómo cambia la vida de una familia y la sonrisa de los niños cuando su casa tiene piso de cemento.

“El apoyo de ustedes es fundamental, sin ustedes eso no se logra, ya algunos se nos han acercado, prefiero no decir quienes porque no quiero mencionarlos no se me valla a quedar uno”, dijo Marranzini, refiriéndose a los empresarios. También, resaltó el apoyo y voluntad del gobernante para ayudar a los ciudadanos más necesitados.

Abinader difiere

De su lado, el gobernante destacó que según el último Censo Nacional de Población y Viviendas, realizado en el 2010 de los más de 2,6 millones de hogares contados a nivel nacional, casi 100,000 hogares tenían piso de tierra, principalmente en las zonas rurales del sur y el noroeste de país.

Agregó que sin embargo, “esos números han ido disminuyendo, y en la actualidad tenemos la oportunidad de revertir esos números y terminar de una vez por todas con ese uno por ciento de hogares que aún tienen pisos de tierra en la República Dominicana”.

Asimismo, sostuvo que la actualización de esos datos estarán disponibles en los próximos días, con la publicación de los resultados del X Censo Nacional de Población y Vivienda que se está llevando a cabo desde el pasado 10 de noviembre.

Las declaraciones de ambos fueron dadas durante el anuncio de que, con una alianza público-privada, cambiarán el piso de tierra por cemento a 10 mil viviendas.

