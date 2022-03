(VIDEO) Opiniones encontradas entorno a los factores que pueden “amarrar a un hombre”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Diversas opiniones generó el debate acerca de los factores o cualidades que posee un fémina y que pueden o no, amarrar un hombre a una relación; algunos creen que un hijo puede ser una razón de peso en este caso, otros creen que es suficiente un “buen sazón”; sin embargo, una parte argumentó que no hay un factor por sí solo, dentro de una relación que pueda hacer que esta perdure si no hay amor suficiente para mantener la llama encendida.

“Mi opinión es que al hombre no lo amarra ni el hijo ni nada, con lo único que una mujer puede amarrar un hombre es con una cadena”, expuso Manuel Beltrán junto a Percia Cuevas, Chantal Yudeiry y Joel Victoria en un diálogo moderado por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También, el terapeuta Manuel Beltrán sostuvo que se puede dar el caso de que muchas mujeres no saben cómo amarrar un hombre, porque no utiliza su inteligencia, que se torna agobiante, que sea complaciente mas no sumisa.

“No entiendo por qué el hombre tiene tantos hijos con diferentes mujeres porque al final deja a la mujer y a los hijos también, porque a un hombre no amarran los hijos”, insistió al negar de forma rotunda que los hijos no son una atadura.

De su lado, la periodista Percia Cuevas afirmó que en muchos casos cuando una mujer se siente amenazada y busca la manera de quedar embarazada como una forma de atar al hombre y evitar que éste la abandone. De acuerdo con el testimonio de la profesional de la comunicación, en ocasiones esta técnica puede funcionar.

“Cuando la chica queda embarazada ese hombre puede que se sienta avergonzado con su familia por dejarla abandonada, ya en ese aspecto ese hombre quedó amarrado. Pero hay un aspecto que todavía está en discusión, es el amarre del sentimiento, porque el amor empieza en el cerebro”, indicó.

En ese aspecto, externó que el amarre amoroso inicia en el cerebro, y esto puede pasar cuando la personalidad de una dama, además de sus diferentes cualidades encajan de manera tal que pueden hacer que cada segundo convivido con ella quede grabado en su memoria.

“Cuando tu te enamoras de alguien, tú persigues a esa persona, no importa donde esté y esa mujer te atrae, la persigues y vas donde ella. Cuando eso pasa ese hombre quedó amarrado, pero no fue la mujer que hizo eso, fue él mismo que se amarró en su cerebro”, externó.

La modelo Chantal Yudeiry, enfatizó que el amarre no existe, porque ya los tiempos cambiaron; por eso, cuando una persona no quiere con alguien simplemente se va, sin importar que haya hijos, debido a que los padres prefieren evitar que sus hijos los vean discutir a diario.

“Si una persona no quiere estar con usted, usted puede hacer lo que usted quiera y simplemente esa persona no va a estar ahí sea hombre, sea mujer, sea quien sea. Creo que los hijos crean una conexión eterna, pero eso no quiere decir que se va a quedar contigo

El comunicador Heriberto Joel Victoria sostuvo la tesis de que aunque un niño no amarra a un hombre, la buena comida sí lo hace, porque de acuerdo con su versión, la clase masculina se siente atraída por el buen sazón de algunas féminas.

“Lo que amarra un hombre es una mujer que sabe cocinar, yo diría que un hijo no, porque aunque el muchacho lo hacemos entre los dos la que se hace responsable es la mujer y uno de vez en cuando le manda dos o tres pesitos”, consideró.

Destacó que la atención y el detalle juega un papel importante a la hora de enamorar a un hombre, debido a que este siempre busca en las mujeres la manera de escapar del estrés de su realidad, ya sea el trabajo o cualquier otra cosa; por eso, afirmó que el buen trato puede ser clave.

