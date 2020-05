(VIDEO) Operadores de tractores en San Juan exigen a ministro de Agricultura pago de RD$90 millones por trabajos realizados

View this post on Instagram

Un grupo de operadores de la Asociación de Tractores de la provincia San Juan de la Maguana, exigieron este martes al ministro de Agricultura (@agriculturard), Osmar Benítez, el pago de más de 90 millones por servicios de preparación de tierra a agricultores del Valle de San Juan. Aseguran no forman parte del programa “Quédate en casa”, y que llevan cerca de siete meses a la espera del pago por las labores correspondiente. #Elnuevodiariord