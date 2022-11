(VIDEO) Onguito Wa admite tiene carnet de aprendizaje; asegura no iba conduciendo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Elvis Manuel Santos Alcántara “Onguito Wa”, admitió este jueves que posee un carnet de aprendizaje para conducir, asegurando que el día del accidente donde perdió la vida un nacional haitiano no iba conduciendo.

Las declaraciones fueron ofrecidas después que fuera interrogado por un lapso de más de tres horas por un fiscal del Tribunal de Tránsito, por la muerte Elmer Alvener, de 25 años de edad, en un registrado el 28 de octubre del año en curso.

Al ser cuestionado por la prensa, de quién iba conduciendo el vehículo el día del accidente, como la novia del intérprete urbano habría asegurado que él iba al volante, éste lo negó de manera tajante.

“¿Por qué ella se fue?, ahora se le fue la luz a todos. Cada vez que la fiscalía me cite o el Ministerio Público yo estaré aquí”, sostuvo el cantante de música urbana.

“Si yo soy el personaje que dicen que provocó el accidente yo no estuviese asistiendo al tribunal, si es así estuviera nervioso, que digan lo que quieran, hay un Dios que lo ve todo, en las dos citas he venido y mira como salgo, normal”, expresó Onguito Wa mientras fumaba un cigarrillo.

Admitió, que sólo tiene el carnet de aprendizaje “yo no he tenido más accidente”.

De su lado, el abogado del intérprete, de manera poco elegante cuestionó las preguntas de los periodistas, sobre si su representado tenía licencia o no, indicando que su defendido no iba manejando ¡qué importa si tiene licencia o no!

“Hay una persona que dice ser la que estaba conduciendo, a quien hay que cuestionar es esa que estaba ahí y no a él, si preguntas si tenías licencia o no, es una pregunta capciosa”, dijo de forma airada mientras subía el cristal del vehículo.

