(VIDEO) Onguito Wa aclara situación que lo involucra en nuevo accidente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exponente urbano Onguito Wa, aclaró situación qué lo involucra en nuevo accidente a través de su cuenta de Instagram.

«Yo estaba comprando una ropa en una boutique y me desmonte y me grabaron y ya están diciendo y especulando que yo choque a alguien, gracia a Dios lo prometido es deuda y yo prometí que no volvería a coger un guía en mi vida.» expresó Wa.

Se recuerda que Onguito fue dejado en libertad a finales del pasado mes de junio.

Relacionado