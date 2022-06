(VIDEO) Oneil Cruz cumple expectativas en su debut y Piratas ganan en Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El torpedero dominicano Oneil Cruz, principal prospecto de los Piratas, debutó este lunes y lo hizo de una manera espectacular para encabezar la victoria por paliza de 12-1 del equipo de Pittsburgh sobre los Cachorros de Chicago.

Cruz no decepcionó en su primera oportunidad con el equipo grande y dio un recital con el poder de su bate, la velocidad de sus piernas y la potencia de su brazo.

El talentoso jugador de 23 años falló en su primer turno con un fuerte batazo que salió de su bate a 118.2 millas por hora, con el cual tuvo que fajarse el segunda base, el también dominicano Jonathan Villar, quien al lograr detener la pelota intentó realizar el out en la segunda almohadilla, pero cometió un error que permitió que se llenaran las bases.

