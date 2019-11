(VIDEO) Omega resulta ileso tras protagonizar accidente de tránsito en Santiago

View this post on Instagram

El merenguero de calle “Omega el Fuerte” se vio involucrado la tarde de este jueves en un accidente de tránsito, en la que hasta el momento no se han reportado heridos. Según un video enviado a este medio, el artista se accidentó con otro vehículo mientras transitaba por la ciudad de Santiago. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord