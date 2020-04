(VIDEO) Omar: si gano someteré proyecto para declarar estado de emergencia por violencia de género

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo (FP), Omar Fernández, informó este miércoles que ha hecho un compromiso en caso de ganar su postulación en el Congreso, donde someterá un proyecto de ley en sus primero 100 días para declarar en estado de emergencia a la violencia de género en el país.

Asimismo, indicó que le preocupa mucho el tema de la violencia de género, ya que ha visto cómo durante esta crisis sanitaria por el COVID-19 se ha elevado la cantidad de denuncias y casos en el país durante el tiempo de reclusión por el coronavirus.

Fernández emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por el comunicador Kelvin Faña, durante la transmisión del programa “Hablemos de Política”, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

“Tenemos también que revisar el tema daños colaterales, sobre todo los niños y niñas que ven esta conducta en la casa y luego la replican al no ver régimen de consecuencia serio”, indicó.

Igualmente, indicó que revisará las casas de acogida en el Distrito Nacional, ya que la existente no es integral.

“La que tenemos en Santo Domingo no es integral, es más bien como un albergue donde la víctima pasa la noche pero no sale integrada, ni al hogar ni al ámbito laboral”, resaltó.

Medio ambiente y sostenibilidad

Fernández también abordó el aspecto del medio ambiente y la sostenibilidad, indicando que una vez llegado al Congreso revisará el marco jurídico existente en la actualidad para proceder a la creación de un código que vaya de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda de las Naciones Unidas.

“Para mí, el rol del legislador moderno es representar a la gente dentro y fuera del Congreso”, resaltó.

En ese orden, resaltó que debe representar a la ciudadanía con una alcaldía que no importe a qué color partidario represente.

“En este caso, el Partido Revolucionario Moderno ganó la municipal del Distrito Nacional, estaría muy conforme de trabajar de la mano de Carolina Mejía, quien además es una gran amiga a quien le auguro muchos éxitos en su gestión como alcaldesa”, aseveró.

El postulante al Congreso indicó además, que tiene planeado cómo trabajar desde la parte legal el impulso de empresas cuyo fin sea la importación de vehículos eléctricos sobre todo unipersonales.

“Ayudar a impulsar la peatonización aquí en la ciudad de Santo Domingo, hacerla mucho más competitiva, mucho más amigable medioambientalmente y creo que eso se puede hacer de la mano con una alcaldía con una visión parecida a la nuestra”, puntualizó.

Empleos, emprendimiento y economía

El miembro de la Fuerza del Pueblo sostuvo que una de las ideas que tiene con respecto a la economía de la ciudad, es la de impulsar las ideas económicas creativas así como espacios de co working o apoyo a emprendedores.

“Los emprendimientos que vayan de la mano con los intereses de la ciudad, o que puedan evidentemente ser favorecidos de algunas excensiones fiscales que puedan ayudar a florecer su negocio”, agregó.

Sectores populares

Fernández expuso que tiene planeado trabajar con los sectores más vulnerables del Distrito Nacional con un proyecto denominado “Conoce mi barrio”, en el cual se buscará insertar dichos barrios a la economía local.

Expresó, que dicho proyecto está basado en la gestión municipal que realizaron en barrios de Medellín, en Colombia, donde se dinamizó la economía de sectores peligrosos al insertarlos en programas de ayuda.

Fondo de pensiones

El postulante al Congreso de la Fuerza del Pueblo sostuvo, que no está en desacuerdo con que se entregue el 30% de los fondo de pensiones a los trabajadores.

“Es un dinero que es de ellos, y es un dinero que en realidad según la ley sabemos en qué momento de sus vidas tienen acceso a ese fondos de pensiones. El tema en estos momentos es que el dinero no es líquido, no está en efectivo en una bóveda”, resaltó.

Igualmente, dijo que cerca del 80% de esos fondos están invertidos en títulos y valores, lo cual significaría proceder a ingresarlos al mercado para ver cómo se realiza su venta.

“Sabrá Dios si se venden en estos momentos a un precio competitivo, habría que ver si no se pierde dinero en esas inversiones de títulos y valores a futuro”, indicó.

Agregó además que “es importante que la gente entienda que ese dinero no está en una bóveda esperando por ellos, es mucho más complejo de ahí”, dijo Fernández.

Elecciones de julio

Al ser abordado sobre el tema de las venideras elecciones del próximo 5 de julio, el joven político respondió que hasta el momento no ve que prime en el Gobierno el principio de continuismo.

“Lamentablemente tendríamos que ver la posibilidad de una posible reforma a la Constitución, no me parece que el principio de continuidad aplica en este momento, me parece que tendremos que elegir nuevas autoridades”, dijo el candidato al Congreso.

Operativos por COVID-19

Omar Fernández y su equipo político, así como colaboradores han estado realizando diversos operativos de entrega de insumos a familias de escasos recursos en sectores del Distrito Nacional.

“Estamos trabajando con todas las medidas de seguridad allá en el centro de acopio, con mascarillas, guantes, lentes y demás indumentaria”, dijo.

