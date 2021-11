(VIDEO) Omar Fernández revela descubrió su padre no guarda rencor; da clasificación especial a Danilo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, reveló que recientemente ha descubierto que su padre, el expresidente de la República, Leonel Fernández, no guarda rencor, porque lo ha visto hablar con personas que pensó nunca lo haría.

“Yo creo que él no guarda rencor, he descubierto eso en él y lo digo así porque para mi sorpresa, personas que yo pensé que jamás podría recibir o sentarse a hablar con ellos, los he visto y yo dentro de mí digo, ‘este tipo de verdad tiene la piel de cocodrilo’, pero lo pienso a lo interno”, manifestó.

Omar emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Manuel y Hermes Meccariello, en el programa “Manuel y Hermes Magazine”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 20:34).

Consideró que su padre comprende que lo mejor es clasificar esas personas en oro, plata y cobre, y dijo que quienes en el tiempo han demostrado coherencia, respeto a la persona del exmandatario y amistad, son quienes los están acompañando en este momento.

En ese sentido, ante la pregunta de qué metal de esos otorgaría al expresidente de la República, Danilo Medina, Omar respondió entre risas que “hay una clasificación especial para él”.

Al ser preguntado sobre de qué habla con su padre, Omar reveló que tienen una relación muy bonita y conversan sobre todo, inclusive, mucho más que antes, debido a que ambos comparten el oficio de políticos y Leonel Fernández se la pasa preguntando sobre su trabajo.

“Él me dijo no hace tanto, mira hijo, ‘si algo yo creo que me faltó en mi carrera política fue haber sido legislador, ahora tengo uno en la familia’, entonces se la pasa preguntándome todo el tiempo ¿y como son las condiciones, cómo es cuando te presentan el proyecto, cuando vas a votar?, o sea, me hace muchas preguntas porque él nunca lo vivió”, expresó.

Cámara de Diputados

El legislador contó que ha tenido una gran experiencia en la Cámara Baja y ha sido mejor de lo que había imaginado, porque a pesar de que haya diferencias entre partidos, se lleva muy bien con sus colegas.

“Diría que por suerte he logrado ese consenso con los demás, o sea, no importa que haya diferencia de partidos, ahí todos nos llevamos muy bien, en lo personal, en lo político por supuesto que no estaremos en todo de acuerdo”, manifestó.

Maltrato animal

Ante la pregunta de cómo surgió el proyecto de ley que sanciona con hasta tres años de prisión y hasta cincuenta salarios mínimos la crueldad y maltrato animal, el diputado señaló que en República Dominicana hay poco criterio sobre el tema, razón por la cual se ve cómo animales son maltratados constantemente.

“Dentro de las modificaciones que propongo, que son varias, quizás la más importante de ellas es, primero hacerle un reglamento a la ley porque una ley sin reglamento no se puede aplicar, y segundo estoy reformando la ley porque encuentro que las penas son muy bajitas”, sostuvo.

Además, mencionó que la iniciativa le surgió porque tiene dos perros llamados Hugo y Simón, los que son como sus hijos, debido a que son sus únicos compañeros en casa.

Fuerza del Pueblo

Al hablar de la organización política que preside su padre Leonel Fernández, Omar manifestó que se siente muy esperanzado con la misma, y a pesar de que el partido nació de circunstancias inesperadas, lograron colocarse en el número tres de la boleta.

De igual forma, consideró que hoy son el principal partido de oposición y señaló que son la segunda fuerza en el Senado de la República y tercera en la Cámara de diputados, al tiempo en que indicó que están haciendo críticas constructivas y siempre están presentando propuestas en aras de que el país mejore.

“Lo que yo visualizo al día de hoy es que será una gran convergencia de partido, más de 10 o 14 partidos, un gran bloque, donde partidos que compartamos los mismos principios y valores, y las razones por la que entendemos debemos llegar al poder, serán los partidos que conformen ese bloque, y lo estará liderando la Fuerza del Pueblo”, expresó el político al hacer una proyección sobre el 2024.

Relacionado