(VIDEO) Omar Fernández propone cumbre por la salud para atender crisis del sector

Pide a partidos deponer sus intereses porque “la salud no distingue entre perremeístas, peledeístas o de la Fuerza del Pueblo”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por el Distrito Nacional, Omar Fernández, propuso este miércoles, a través de una resolución, que se convoque a una Cumbre por la Salud en la que partidos políticos, gremios, universidades y autoridades del sector definan la política a seguir por los próximos 15 años.

“Esta cumbre no es para colocar nuestros intereses sobre la mesa, total, la salud no distingue entre perremeístas, peledeístas o los de la Fuerza del Pueblo; Más bien es para no permitir que nos siga arropando lo cotidiano, y prioricemos lo realmente necesario”, expresó el congresista.

El legislador de la Fuerza del Pueblo explicó que la intención de esta iniciativa es que se realice un diagnóstico, se defina un plan de trabajo en consenso con las fuerzas vivas políticas, así como del sector salud y se identifiquen los recursos necesarios para llevar a la práctica lo pactado.

Asimismo, lamentó que infraestructuras como la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar y el Hospital Padre Billini no están habilitados al 100% a meses de su inauguración.

Fernández indicó que una vez superado el Covid-19 se debió aprovechar el momento para trabajar en el futuro del sistema sanitario, de manera que los dominicanos puedan ser el centro de la atención.

“A más de un año de superado este episodio (pandemia pro covid-19), aún no se define una política de acondicionamiento de todo el sistema, estableciendo planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo”, continuó.

A juicio del legislador, los problemas sistémicos sólo se resuelven con un compromiso de nación, por lo que estima que en un plazo no mayor a seis meses comisiones de universidades, gremios especializados de medicina y de enfermería, el Gabinete de Salud y comisiones de profesionales del área en los partidos puedan arribar a sus conclusiones.

“Una cumbre donde los políticos seamos los primeros en despojarnos de banderas y partidos, donde las universidades planteen soluciones viables desde la ciencia y donde los distintos gremios expongan los retos a superar desde la realidad hospitalaria. En fin, donde el dominicano pueda ser el centro de atención, tal como lo consagra el artículo 61 de nuestra Constitución y que en unos años, la salud sea una preocupación menos en la hilera de temas por atender”, argumentó.

