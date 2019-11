(VIDEO) Omar Fernández inscribe candidatura a diputado por el DN ante JCE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El hijo del expresidente Leonel Fernández, Omar Fernández acudió este lunes a la Junta Central Electoral (JCE) donde inscribió oficialmente su candidatura a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional.

De acuerdo con los documentos presentados, Fernández es candidato oficial a dicha curul en representación de los partidos políticos La Fuerza del Pueblo (FP) y Reformista Social Cristiano (PRSC), indica un comunicado de su equipo de prensa.

Durante su visita a la Secretaría General de dicho órgano, el candidato estuvo acompañado del delegado político del PRSC, Tácito Perdomo, así como de algunos jóvenes que forman parte de su equipo de trabajo.

Sobre su candidatura, Omar declaró: “Este momento marca un gran paso en mi vida, he decidido construir un camino propio con la confianza de que recibiré el apoyo de los ciudadanos y ciudadanas a quienes aspiro a representar.”

Al ser cuestionado sobre las posibilidades de alcanzar el escaño congresual, expresó “durante las últimas semanas he recibido numerosas manifestaciones de apoyo, no sólo de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, el PRSC y otros partidos aliados, sino también de diversos sectores de la sociedad, con quienes he tenido la oportunidad de intercambiar ideas y analizar las problemáticas que les afectan”

Agregó que “he aceptado su apoyo con gratitud y humildad, consciente de que tenemos mucho trabajo por delante; les he expresado, además, que éste es un proyecto de puertas abiertas donde hay espacio para todos los que desean trabajar por una historia nueva y mejor para nuestra nación”.

Al retirarse de la JCE, se informó que Omar sostendría reuniones de trabajo junto a dirigentes de la Circunscripción 1 del DN, así como cómo con diversos representantes de sectores sociales y ciudadanos de la misma.

