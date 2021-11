(VIDEO) Omar Fernández entiende soberanía del país se podría ver comprometida ante endeudamiento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El diputado Omar Fernández (Distrito Nacional-Fuerza del Pueblo) se mostró este martes indignado ante la gran cantidad de préstamos que ha estado tomando el Gobierno, y que a su entender no son prioritarios en el momento, a propósito del aprobado en la fecha por US$200 millones, recursos que estarán destinados a atender la crisis generada por la pandemia del Covid-19 en el país.

En tono enérgico Fernández dijo a sus colegas que con el nivel de endeudamiento que lleva el país “más temprano que tarde nos estaremos viendo la cara y nos preguntaremos: ¿Cómo se pudo comprometer la soberanía de la República Dominicana de esta forma?”.

“Aquí aprobamos préstamos a los fines de incentivar los temas agropecuarios y agrícolas, pero entonces vamos al supermercado y nos damos cuenta que todo está mucho más caro, pero también vemos cómo se está aumentando la tarifa eléctrica, ni hablar de los apagones, la inseguridad ciudadana nos arropa en estos momentos, de hecho, acabo de ver en la lamentable noticia de que un mayor fue asesinado hace un rato para despojarlo de su teléfono móvil, entonces, en esta Cámara de Diputados parecería que somos insensibles ante esas situaciones”, expresó.

El legislador recordó que “hace apenas unos días, en este mismo pleno de la Cámara de Diputados, conocíamos un préstamo que posteriormente fue aprobado por el oficialismo por una suma de unos US$15 millones para la transformación digital del país. En ese momento, nuestro compañero Tobías Crespo tomó un turno brillante y didáctico en el que le explicaba a este hemiciclo porqué resultaba un préstamo inoportuno y por demás, para nada prioritario”.

“Intentamos convencer a esta Cámara de Diputados de rechazar ese préstamo en ese momento, pero no fue posible y posteriormente terminó siendo aprobado”, agregó.

En ese momento, se refirió a los préstamos que estaban en agenda “por cientos millones de dólares”.

“Es importante precisar esta parte, debe entenderse que el préstamo de origen no es malo, en mi caso yo tengo préstamos en el banco, y estoy seguro que muchos de mis compañeros también tienen préstamos en el banco, pero en mi caso, cuando tomo préstamo, lo hago, primero entendiendo que es una deuda contraída con el banco que luego debo pagar, por lo que el préstamo cuando lo adquiero lo que busco es invertirlo en algo, primero que me genere ese retorno al banco y segundo, que me genere desarrollo”, expuso Fernández a fin de concientizar sobre el endeudamiento del país.

“Responsablemente digo que, así como nos opusimos como Fuerza del Pueblo a aquel préstamo para la transformación digital hacemos lo propio el día de hoy, por entender que no es conveniente ni prioritario”, afirmó.

Se recuerda que el préstamo aprobado en la sesión de este martes, la Cámara de Diputados tuvo 79 votos a favor y 24 en contra, mientras que 45 diputados se abstuvieron de votar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord)

Relacionado