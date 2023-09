(VIDEO) Omar Fernández: «El que va a la política detrás de un cargo arrancó mal»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El vocero de la Fuerza del Pueblo (FP) en la Cámara de Diputados, Omar Fernández, habló este martes sobre su vida en la política, el rol de un legislador y otros temas relacionados a los políticos.

Sobre este último, el congresista que representa la circunscripción uno del Distrito Nacional, sostuvo que lo que debe impulsar a las personas, no sólo políticos, sino de manera general, es abrazar una causa. En ese sentido, aseguró que el que participa en la política por ir detrás de un cargo «empezó mal».

«Si me toca decirte qué es lo que creo que debería impulsar a las personas, a todo el mundo, a participar en la política es abrazar una causa, porque el que va a la política detrás de un cargo arrancó mal», expresó, durante un diálogo con Euclides Marmolejos Báez, director ejecutivo del movimiento Generación Potencia Social (GPS), el cual organizó el encuentro en el auditorio de la biblioteca Octavio Cardenal Beras Rojas, de la Universidad Católica de Santo Domingo.

«Yo creo que tú abrazas una causa y la causa te lleva al cargo, pero defiendes algo en lo que tú creas», expresó.

«Si tu causa es, por decirte cualquier cosa, la defensa de las tres causales o si fuese la de protección animal, es una causa que yo abrazo, es un proyecto de ley que tengo, la que tú quieras, pues lucha por esa causa, organizate como se ha organizado GPS», recomendó el congresista.

«Defensa de la Constitución», la causa que Omar

Fernández se refirió a la causa que él abrazó y por la cual luchó. «En mi caso, yo entiendo que la causa que me tocó abrazar en ese momento fue la de la defensa de mi Constitución y puede ser una causa de cualquier tipo, o sea, para mi fue el de salvar la Constitución», expresó.

«Yo entendía que debía defender mi Constitución, respetaba obviamente la democracia en el sentido de que no todo el mundo compartía la causa de nosotros», indicó y asegura resaltó, que esa causa fue la que lo llevó a marchar frente al Congreso Nacional, junto a figuras como Jonny Ventura y otros actores en el 2019.

Revela le propusieron una de las diputaciones nacionales

Durante el conversatorio, Fernández se refirió a la cantidad de diputados que hay en el Congreso y la manera que los mismos son escogidos.

«Son 190 diputados en total en la Cámara de Diputados; de los 190, hay 178 que son electos de manera directa el día de las elecciones; luego hay siete que son diputados de Ultramar, representan a la comunidad dominicana en el extranjero; sobran cinco, que son cinco diputados nacionales. Para los diputados nacionales no hay votos de manera directa, según manda la ley, todo partido que haya obtenido al menos 1 % en las elecciones y no obtuvo ningún diputado en el Congreso, esa minoría merece una representación en el Congreso, entonces, la ley les otorga una plaza que se llama el diputado nacional», expresó.

En ese sentido, indicó que a él le propusieron que le darían una plaza como diputado nacional, pero que reflexionó antes de las 24 horas que la misma no le convenía, porque podía interpretarse que dicha plaza le sería dada por ser hijo de Leonel Fernández, presidente del partido, el cual había sido fundado recientemente.

Omar explicó que pensó además, que esa no sería una diputación ganada con su propio esfuerzo, por lo que prefirió lanzar la candidatura.

¿Cómo saber lo que hace falta en las comunidades?

El diputado por la Fuerza del Pueblo sostuvo que para un congresista poder estar «a tono» con lo que la gente siente, debe estar cerca de ella, caminando los distintos sectores que le toca representar.

En ese orden, sostuvo: «Yo creo que lo que consolida el nivel de representación tuyo con el pueblo es estar caminando constantemente en los sectores», sin importar a qué circunscripción pertenecen.

Asimismo, recomendó trabajar con Juntas de Vecinos, líderes comunitarios, religiosos, la iglesia, con políticos de otros partidos, porque «eso te ayuda a hacerte de una buena idea de qué hace falta».

Las consecuencias de ser funcionario

El legislador aseguró que antes de entrar al mundo de la política, él pensó en las consecuencias que tenía en términos personales.

Sin embargo, destacó que no ha renunciado de vivir. «Yo tengo vida social, yo no tomo mucho honestamente, pero no he renunciado a mis traguitos, yo salgo y me divierto y la paso bien, yo tampoco siento que he renunciado a mi esencia de la vida», indicó.

Pero añadió, «Por supuesto, dispongo de menos tiempo» y que esa «fue una decisión y las decisiones se toman con coraje y valentía».