(VIDEO) Omar Fernández dice no realizar pruebas COVID-19 no será disuasivo para atraer turistas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El diputado Omar Fernández, de la circunscripción uno del Distrito Nacional por el partido Fuerza del Pueblo (FP), consideró este martes que la no realización de pruebas para detectar COVID-19 no será un disuasivo para atraer a turistas a la República Dominicana, “porque es una cuestión de sanidad y si vienen más personas contagiadas no vamos a saber quién tiene el virus”.

“No estoy en desacuerdo con las medidas para recuperar el turismo, si bien es verdad que es una molestia y a los turistas nos les gusta que siempre les estén realizando pruebas, pero eso es un tema de sanidad y si vienen más personas contagiadas no vamos a saber quién tiene el virus”, expresó el legislador durante una entrevista en el programa El Nuevo Diario en la Tarde.

En ese sentido, dijo que las medidas tomadas por el mandatario le parecieron atinadas, sin embargo, consideró que el hecho de hacerle una prueba a un turista no retrae el turismo en República Dominicana.

Se recuerda que el presidente anunció este martes que la República Dominicana no exigirá una prueba negativa de COVID-19 a los viajeros que lleguen al país, y solo realizará test de forma aleatoria a los turistas.

Hasta ahora presentar una prueba negativa realizada un máximo de cinco días antes del viaje era un requisito para entrar en el país, o en su defecto, se realizaba una prueba rápida al viajero en el aeropuerto de llegada.

El cambio de criterio se adoptó tras consultar con organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), y debido la escasez de pruebas a nivel mundial.

En otro orden, Fernández agregó que el año escolar, el cual iniciará el dos de noviembre, es una situación “extrema, puesto que Abinader tiene un reto enorme, y no será un camino fácil, asumir la educación en medio de una pandemia”, expresó.

En torno al tema educación, el legislador indicó que el Gobierno ha pautado destinar un fondo para suplir herramientas tecnológicas tanto a maestros como estudiantes, para darle continuidad al año escolar, no obstante, señaló que también se debe tomar en cuenta facilitar el acceso a internet, “ya que hoy día el uso este no debería ser un lujo, sino un derecho”.