(Vídeo) Omar Fernández dice defensa de la Constitución despejó panorama político RD; lanzan Millennials con Leonel

Por Julio Lantier

Fotos: Vladimir Santos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Omar Fernández dijo este lunes que hace unos meses el panorama político en el país era un tanto incierto, pero que gracias a la lucha del expresidente Leonel Fernández y de toda la sociedad por la defensa de la Constitución el mismo se ha despejado, con lo que asegura la que la precandidatura del expresidente obtendrá una aplastante victoria en las primarias del PLD el 6 de octubre.

Indicó que para hacer posible la nominación de su padre Leonel Fernández a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, es necesario que todos los simpatizantes acudan a las urnas a votar.

“Lo particular que tienen estas primarias, distintas a que si fuesen unas elecciones generales, es que no inician a las 7:00 de la mañana, sino a las 8:00 y tampoco terminan a las 6:00 de la tarde, sino que terminan a las 4:00, les han recortado unas horas, de manera que importante que vayan a votar temprano porque probablemente se encuentren con unas filas o algo, pensando que si lo dejan para la tarde se ahorra tiempo y quizá estén cerradas las mesas, de manera que eso no pase”, explicó.

Omar Fernández habló durante el lanzamiento del movimiento Millennials con Leonel, en apoyo a la precandidatura del expresidente Fernández en el PLD, en un acto en el que fue invitado especial ,celebrado en el restaurante El Lago, con presencia de jóvenes seguidores al exmandatario.

Millennials con Leonel

Durante el acto se explicó que Millennials es una agrupación juvenil comprometida con apoyar la obra de gobierno del expresidente Leonel Fernández.

Destacaron que Millennials con Leonel cree firmemente que el futuro y el desarrollo del país están en manos de la juventud, “pues representan un 40.7% de la población votante, siendo nuestro voto decisivo en los comicios del 2020”.

Durante el se explicó que como movimiento político juvenil Millennials está orientado a revolucionar el panorama social de la República Dominicana, “decidido a apoyar las acciones del doctor Leonel Fernández”.

Los organizadores dijeron que con este movimiento buscan constituir una visión de ser una organización política juvenil con presencia, que impulse una agenda plural e integradora que reconozca a los jóvenes como actores estratégicos en el ámbito político.

Entre sus valores destacaron la transparencia, integridad, responsabilidad, y compromiso. Y con los objetivos de promover y fortalecer la conciencia crítica, cívica y democrática, de la sociedad dominicana.

La directiva de Millennials con Leonel la integran Michelle Amiama, Nathaniel Herasme, Jesús Tejada, Jadar Attias, Mariel Valdez, Edward Henríquez, Dominic Taveras y Alejandro Valle.

