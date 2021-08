(VIDEO) Olivo Ponce hace llamado al Gobierno y los carniceros ante presencia de gripe porcina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director de la Fundación Hablemos de Desarrollo y expresidente de la Comisión de Repoblación Porcina de la República Dominicana, Emilio Armando Olivo Ponce, se refirió este lunes a la presencia de la gripe porcina en varias provincias del país e hizo un llamado al Gobierno y a los carniceros para la cooperación en el control de la enfermedad.

“Cuando nos llegó la peste porcina en el año 1977, llegó en un momento político con la tercera reelección de (Joaquín) Balaguer y se escondieron informaciones. Yo les pido a las autoridades actuales que no la escondan en ningún momento; a los carniceros que no cometan el error de aceptar cualquier animal si ustedes no saben qué pasó, porque en las grandes industrias de producción y procesadoras de cerdos tú nunca vas a ver que lleven un cerdo muerto ni siquiera en el camino”, expresó.

Olivo Ponce emitió sus declaraciones en una entrevista realizada por los comunicadores Enrique Mota, Luis Brito y Cristal Acevedo, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual es transmitido en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir de la hora 1:10)

El experto del sector porcino explicó que es importante eliminar todos los focos de contaminación por el riesgo de contagio en las piaras donde los cerdos que queden vivos pueden ser infectados y tener el virus incubado el cual se desarrolla en las próximas 24, 48 o 72.

“No mal informe, si usted no sabe de la temática, restrínjase a decir en el Estado como se va a hacer, informe oficialmente y bien hecho porque no sabemos cómo llegó la peste porcina africana”, indicó refiriendo a los funcionarios del Estado.

Olivo Ponce planteó que una de las formas posibles de cómo logró llegar la enfermedad al país pudo ser por medio de los nacionales haitianos que cruzaron hacia la República Dominicana huyendo de la pasada crisis en Haití.

“Cuando me llega la información por la prensa de que en Montecristi estaban apareciendo los cerdos muertos, me mortifiqué, porque veía que era el cuadro de 30 años atrás y mal pensé que con la crisis en Haití, alguien huyendo pudo traer la enfermedad, pero no tengo ninguna constancia”, declaró.

Recomendaciones al Gobierno

Sugirió al Gobierno la realización de análisis en la periferia donde se han detectado muertes de cerdos.

También advirtió a las autoridades a que no les fallen a los productores de cerdos con los pagos acordados en un plazo de 12 a 15 días por los animales sacrificados, “no les fallen a la gente con el pago porque eso puede frustrar mucho a los productores de cerdos”, agregó.

La enfermedad en gobierno de Antonio Guzmán

Olivo Ponce narró que durante su participación en el gobierno del presidente Antonio Guzmán, para la erradicación de la peste porcina trabajaron en el Centro de Investigación y Mejoramiento a la Producción Animal de esa época, desde donde actuaron para prevenir la despoblación de cerdos que había.

“No importa cuál sea el Gobierno, si los productores y los consumidores no cooperamos el mal puede ser peor por la experiencia del 78, 79 y hasta el 82 que fue cuando declaramos al país libre de la peste porcina”, detalló.

POR: CREIDDY PEÑA

Relacionado