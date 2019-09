(VIDEO) Olgo Fernández arremete contra Sonia Mateo, senadora de Dajabón

View this post on Instagram

Olgo Fernández arremete contra senadora de Dajabón Sonia Mateo EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN.- El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olgo Fernández arremetió en contra de la senadora de Dajabón por el Partido de la Liberación Dominicana, Sonia Mateo. Durante un encuentro en esta provincia, Fernández dijo que “cómo es posible que una persona se pasa cuatro años sin venir aquí y le dice a un pueblo que no tiene ni para comprar una botellita de agua”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do