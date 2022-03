(VIDEO) Oftalmóloga afirma defectos refractivos pueden ser hereditarios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La oftalmóloga Yara Almodóvar Fernández afirmó que la mayoría de los defectos refractivos están relacionados a la genética; debido a esto, recomendó a los padres que tienen alguna alteración visual, acudir de manera frecuente con sus niños al chequeo oftalmológico.

“Hay defectos refractivos que nacen con el niño y que pueden impedir un desarrollo visual adecuado durante sus primeros años, pero eso va más allá, porque si el niño no ve de manera adecuada no va a tener un desarrollo motor, porque no va a ver de forma adecuada el mundo que le rodea”, indicó.

Fernández realizó estas declaraciones en una entrevista efectuada por Laurie Peña y Paloma de la Rosa en el programa “Novedades”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Sostuvo que una de las causas de mayor retraso a nivel escolar es la falta de lentes; es por eso que según explicó, algunos colegios de la República Dominicana exigen el examen oftalmológico antes de admitir a infantes en el centro educativo, debido a que se ha demostrado que la falta de lente retrasa el aprendizaje.

“Lo ideal es que el primer chequeo sea al año de nacido, si es un bebé completamente sano, si es prematuro lo ideal es revisarlo al mes de nacido, a partir de ahí los chequeos se van a extender un poquito, dependiendo de lo que el oftalmólogo encuentre en ese momento podrán realizarse una vez cada dos o tres años”, comunicó.

Informó que el bebé prematuro tiene la peculiaridad de que su retina, que es la capa más interna del ojo, no se desarrolla de forma adecuada y cuando nacen pueden surgir patologías, como la retinopatía de la prematuridad, lo que puede llevar el bebé a la ceguera.

Manifestó que en el caso de los adultos, en algún momento a partir de los cuarenta años es probable que todos necesiten una “ayudita” para la visión cercana, misma que a medida que van pasando los años puede ir incrementándose cada vez más.

En tal sentido, afirmó que la cirugía oftalmológica es algo por lo que el paciente puede optar, si desea independizarse de los lentes en caso de tener algún defecto refractivo.

