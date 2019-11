(VIDEO) Oficiales de la PN y ERD niegan que sean prófugos de la justicia dominicana como indicó el MP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Dos oficiales, un teniente coronel de la Policía Nacional y un segundo teniente del Ejército de República Dominicana, negaron que sean prófugos de la justicia y que tengan su responsabilidad comprometida con el delito del narcotráfico, como denunciara la pasada semana el Ministerio Público en Santo Domingo Este.

Hans Wender Lluberes Sánchez y Jesús Elías Pérez Vásquez explicaron a través de su abogado, Manuel de Regla Soto Lara, que su incomparecencia a la audiencia del pasado viernes 15 del presente mes de noviembre, se debió a que no les llegó el correspondiente citatorio, lo que atribuyeron a una maniobra en su contra, indica un comunicado.

Soto Lara dijo que el pasado viernes 22 del mes en curso, al teniente Pérez Vásquez le fue levantada la rebeldía y dejado en libertad por el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo, sin oposición del Ministerio Público, como un reconocimiento a que se ha presentado, durante casi 5 años que lleva el proceso, a todos los actos y diligencias procesales a que ha sido invitado.

Explicó el letrado que lo mismo ocurre con Hans Wender Lluberes Sánchez, el cual tampoco recibió citatorio, aunque su comparecencia no era posible por estar en licencia médica post quirúrgica.

Soto Lara dijo que una muestra de la deliberada “mala fe”, es que al mismo abogado le fue declarado el abandono de la defensa, cuando el tribunal tenía constancia de que no había sido citado. Por lo que recurrió la decisión.

“El jurista lamentó que el Ministerio Público haya actuado deliberadamente de mala fe ensuciando irreparablemente la imagen y el buen nombre de personas, que si bien están siendo juzgados, no han sido condenados y están prevalidos de un estado constitucional de inocencia”, indica la nota de prensa.

Explicó que el teniente Pérez Vásquez se integró al proceso y que el teniente coronel, Lluberes Sánchez lo hará de inmediato sus condiciones de salud se lo permitan, porque confían en su inocencia y no tienen nada a que tener.

Soto Lara no duda que a su cliente, coronel Lluberes Sánchez, lo hayan involucrado en ese expediente de drogas para no cumplir la Sentencia de amparo del Tribunal Superior Administrativo No. 00472-2014, confirmada por el Tribunal Constitucional (TC/0782/17 ), que ordena su reintegro y condena en astreintes a la Policía Nacional.

Sobre Jesús Elías Pérez Vásquez dijo que se trata de un hombre humilde que, tras ser suspendido en el Ejército de Republica Dominicana, se gana la vida en la actualidad aparcando vehículos en la Avenida España, del municipio Santo Domingo. Invitó al Ministerio Público a identificar a los auténticos responsables de los hechos, y a no seguir usando chivos expiatorios.

Soto Lara dijo que la denuncia, definida por él como temeraria y abusiva, busca presionar a jueces con miedo para que condenen a inocentes, dejando así en la impunidad a criminales del narcotráfico.

Anuncios

Relacionado