(VIDEO) Oficial de Digesett denuncia está siendo presionado para que se responsabilice de recibir un soborno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El segundo teniente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Jorge Doñe de la Cruz, denunció este martes que está siendo supuestamente investigado y presionado por dicha institución para que se responsabilice de haber recibido un soborno de RD$5 mil por parte de un ingeniero para que se eche un plato en la calle Ana Valverde esquina Juana Saltitopa, en el Distrito Nacional.

“Me siento indignado, siento que me están violando mis derechos diciéndome como que me entregaron $5 mil pesos, pero ninguna persona se acercó a mí, ni me entregó dinero, nada. Para investigar a una persona usted tiene que tener evidencia y eso es lo que no hay”, manifestó.

Doñé de la Cruz emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Daurin Muñoz y Rubén Franco, en el programa Cebolla News, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 04:03).

Dijo que cuando ocurrió el supuesto soborno se encontraba trabajando para evitar que se cerrara el tránsito en la zona, y aseguró que nunca vio ningún ingeniero, ni autorizó ninguna obra, porque allí estaban las unidades competentes para hacerlo.

También destacó que tiene 20 años trabajando para la DIGESETT y nunca había tenido problemas ni enemigos en la institución, sin embargo, dijo que actualmente siente temor por su vida y por la de su familia.

“Después me pueden poner otra trampa, un kilo de droga, un millón de pesos, que yo mate una gente, que yo hice algo indebido sin yo hacerlo”, expresó.

Añadió que ha hablado con su superior inmediato sobre la situación que le afecta, sin embargo, dijo que no ha tenido ninguna ayuda, y que la única respuesta que recibió fue “deja que los jefes investiguen”.

