(VIDEO) OEA inicia proceso de selección de muestra de equipos del voto automatizado para auditoría

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) inició este domingo, desde el almacén de Las Colinas, el proceso de selección de la muestra de los equipos de votación que fueron usados en las elecciones municipales del 16 de febrero, para fines de iniciar con los trabajos de auditoría.

Antes de iniciar el proceso de selección de los equipos, algunos de los delegados de los partidos políticos manifestaron preocupación por el tamaño de la muestra en proporción a los nueve mil aparatos que conforman el parámetro de dicha población. Los delegados del bloque opositor entienden que una muestra más grande garantizaría una representatividad mayor y un resultado más certero.

En ese sentido, el director de Elecciones de la Junta Central Electoral (JCE), Mario Núñez, al intervenir en la discusión expuso que la OEA es el organismo investigador y es quien tiene potestad para elegir el protocolo de trabajo más idóneo para realizar la auditoría, por lo que la JCE no tiene otro rol que esperar el resultado, pero que no se opone a que los partidos mantengan una comisión para observar el proceso si así lo desean.

Los delegados que se manifestaron al respecto del protocolo adoptado por la OEA, dijeron que no tratan de imponer ningún método para que se realice la auditoría a los equipos del JCE, sino que como parte interesada tienen derecho a conocer y hacer sugerencias de cómo se va a operar en el proceso.

En tal sentido, fueron seleccionados 80 equipos en base a diversos criterios expuestos por la OEA, incluyendo dicha cantidad 20 equipos que eran de backup (no utilizados en la elección municipal); 20 equipos que no presentaron fallas (de distintos distritos); 20 equipos que presentaron fallas y no se mitigó la misma (de distintos distritos); y 20 equipos que presentaron fallas y se mitigó la misma (de distintos distritos).

Arsenio Cardone, Observador Técnico de la OEA, explicó que, “basado en los referidos criterios, nosotros tomamos contacto al listado de la totalidad de las maletas que dispone informática y, con ese criterio, se tomó de los distintos distritos una muestra de cada uno de ellos”.

Agregó que para llevar a cabo este procedimiento “lo que vamos a hacer es, basado en un listado ordenado, buscar por escuela cada una de las maletas que fueron seleccionadas y se va a ir chequeando que sea la que corresponde y se va a colocar un precinto para luego almacenar, y esa sería la muestra que va a consolidar la de toda la auditoría”.

A petición de la OEA, las maletas que contienen estos equipos deberán ser agrupadas en un sector claramente delimitado del almacén en que están resguardadas. Igualmente, fue aclarado que la muestra antes expuesta no excluye que los expertos internacionales de la OEA requieran auditar otros equipos no incluidos en su solicitud.

Participaron los delegados técnicos de los partidos políticos PLD, PRM, PRSC, ALPAIS, BIS, Frente Amplio, UDC, FP, FNP, VERDE, PDP y PNVC, entre otros.

Anuncios

Relacionado