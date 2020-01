(VIDEO) Obras Públicas dice reforzará autopistas y carreteras por Día de la Altagracia

View this post on Instagram

Día de la Altagracia EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (@mopcrd ) a través de la Comisión Militar y Policial informó que dispuso el reforzamiento de las patrullas de carreteras del Programa de Protección y Asistencia Vial en todo el país y en especial el trayecto a la Basílica de Higüey, con motivo de conmemorarse este martes el Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Un comunicado del Ministerio indica que unos 510 vehículos y un personal compuesto por 2 mil 563 personas a nivel nacional, integrado por militares, policías, médicos, paramédicos, técnicos en emergencias médicas, técnicos en extricación de vehículos, mecánicos y choferes de grúas. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord