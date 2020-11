(VIDEO) Obispo de Baní asegura que ley de igualdad “lo que menos tiene es igualdad”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El obispo de Baní, monseñor Víctor Masalles, manifestó que el proyecto de ley de igualdad que se debate actualmente en la Cámara de Diputados “lo que menos tiene es igualdad”, y que al mismo tiempo busca privilegiar a la comunidad LGBT y a descendientes de inmigrantes por encima de los demás, refiriendo que todas las personas son iguales ante la ley y no superiores o intocables.

“Según el artículo 39 de la Constitución todos somos iguales ante la ley, pero esta ley de igualdad y no discriminación pretende privilegiar sea los grupos LGBT y a los descendientes de inmigrantes por encima de los demás”, resaltó Masalles.

Masalles abordó el tema durante una entrevista que le realizaran los comunicadores Jaime Rincón y Aneudy Ramírez, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 42:00).

Asimismo, dijo que la no discriminación en este país primero es a nivel económico, apunta que los pobres son los más discriminados, no tienen dolientes, no tienen apoyos millonarios, y en segundo lugar de ser discriminadas están las mujeres, por el hecho de ser mujer.

“Uno nunca dejará de pasar por la calle sin ver incluso la falta de respeto ante la mujer, la discriminación por el hecho de ser mujer, y lo que tiene que aguantar en las calles, todo esto ha sido tradicional”, puntualizó.

“Esta ley pasa por alto esto, pasa por alto el 50 % de la población que son mujeres y un porciento más alto del 50 % que son pobres quienes seguirán siendo discriminados”, agregó.

En ese orden, refirió que en esta ley se privilegia a la comunidad LGBT de tal manera que pretende que los predicadores no puedan predicar dentro de las iglesias que la homosexualidad es un pecado.

“No se podrá decir cómo una ley mordaza que impide que yo pueda decir lo que mi doctrina dice, porque se considera discriminatoria y se considera un lenguaje de odio. El odio es un sentimiento, y la ley puede castigar las acciones no los sentimientos”, indicó.

Masalles expuso, que ante ese proyecto se busca privilegiar a un grupo y se rompe con el artículo 39 de la Constitución en donde se establece que todos somos iguales ante la ley.

“Además se impide que empleadores puedan nutrirse de antecedentes penales ante una persona que van a emplear. Imagínense esto, a un pedófilo que tiene el derecho a que un colegio no se entere de que tiene antecedentes penales de pedofilia una persona antes de ser contratada”, puso como ejemplo Masalles.

Igualmente, sugirió que se debe tener cuidado cuando una ley sea de igualdad transforme a todos en iguales y no sea privilegiando a otros, es una ley que no va a pasar en el Congreso porque no es constitucional.

“Yo no tengo nada en contra de la comunidad LGBT, yo acompaño a un montón de personas de esa condición, los acompaño espiritualmente y son personas excelentes, pero la ley no puede privilegiar ni a ellos ni a nadie por encima de otros”, aseveró.

El obispo expuso que cualquier ley que privilegie a uno sobre otros, es una ley que rompe con el espíritu de la Constitución y ante la igualdad real entre los dominicanos y dominicanas.