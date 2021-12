(VIDEO) Nutriólogo asegura estar saludable es un equilibrio entre lo que se come y lo que se defeca 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El médico nutriólogo Flavio Soto Jiménez recomendó este miércoles que para estar saludable el individuo tiene que aprender a mantener un equilibrio entre lo que come y lo que defeca, sosteniendo que todas las dietas son un fracaso porque no hay alimentos que hagan adelgazar a la persona y esta, tarde o temprano, van a regresar a sus viejos hábitos alimenticios.

“La salud entra por la boca y el individuo pierde fuerza cuando va al baño, eso es cierto, entonces hay un equilibrio que es lo que tú comes y lo que tú sacas, no hay forma de una persona pueda estar en buenas condiciones si tu pasas tres o cuatro días comiendo y no has defecado”, expresó.

Soto Jiménez fue entrevistado por Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa El Nuevo Diario AM, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, luego de sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

En tal sentido, dijo que lo normal es ver que un niño, inmediatamente es alimentado, termine defecando, y así también sería en el caso de los adultos, los que deben sacar todos los desechos de su cuerpo para entrar cosas nuevas.

“El control está en lo que tú comes y lo que defecas, por ejemplo, ¿qué tú consigues por ejemplo con la fruta? la fibra, es un asunto de saber manejar”, señaló.

Asimismo, el galeno dijo que las dietas de moda benefician a un solo grupo de personas que se benefician de la debilidad del ser humano que quieren las cosas fáciles y sin realizar esfuerzo alguno.

En ese orden, consideró que la dieta keto o dieta cetogénica es un peligro, porque quien la implementa debe sacar el 70 % de las caloría que consume de grasas poliinsaturada, sin embargo, consideró que la mayoría de las personas obvian eso y come las que son saturadas.

“El famoso detox también es un solemne disparate, son unos ayunos a base de líquidos, por cierto los venden. Hermano, vuelva a su realidad, la única desintoxicación que usted tiene que hacer es volver al sentido contable de la maquinaria que se llama cuerpo”, expresó.

También, agregó que no ve inconvenientes en que las personas coman más de lo normal los días 24 y 31 de diciembre, siempre y cuando se sientan bien haciéndolo, ya que lo importante es que la gente vuelva a tener una alimentación razonable luego de esas fechas.

