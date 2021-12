(VIDEO) Nutrióloga sugiere no mezclar bebidas alcohólicas y tomar “a la roca”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La obesóloga y nutrióloga clínica Eva Nicole González sostuvo que cuando se trata de alcohol la recomendación principal es no consumirlo o ingerir la menor cantidad posible, no obstante y a propósito de las festividades navideñas, realizó algunas sugerencias para que la gente, a la hora de tomar, no afecte su salud, entre ellas no mezclar y beber “a la roca”.

“Utilizar las bebidas “a la roca”, como decimos en nuestro país, es una de las recomendaciones principales para tratar de tener el menor impacto posible en la salud, entonces, tomarlo a la roca, no llevarse del saborcito dulce, prepararse con una buena hidratación antes y durante”, agregó.

González emitió sus comentarios durante su participación en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 43:46).

En tal sentido, la especialista en salud sugirió a las personas tratar de no llevarse del sabor dulce de algunas bebidas alcohólicas, porque eso puede producir que se consuma más de lo debido.

Asimismo, destacó cuatro bebidas alcohólicas por las que las personas pueden optar, procurando preservar más su salud, y en primer lugar mencionó el tequila.

“El tequila, a pesar de tener una alta concentración de alcohol, si el proceso de producción se hizo de manera orgánica con agave, como debe ser, no eleva de una forma marcada el nivel de glicemia en sangre, y por lo tanto no eleva la insulina en sangre”, señaló.

Indicó que los picos de insulina que causan algunas bebidas son desastrosos para el organismo, y son una de las razones por las que causan serias complicaciones en las personas con obesidad y diabetes.

Asimismo, señaló que se puede optar por tomar brandy o ginebra, teniendo esta última muchos compuestos antioxidantes y comparte esa propiedad con el vino tinto, que es una de las bebidas más recomendadas.

“El vino tinto es una de las bebidas más recomendadas, no por un tema de calorías, sino por el aporte que hace a la salud, gracias a su composición. La ginebra, al igual que el vino tinto, tiene flavonoides y antioxidantes”, agregó.

Relacionado