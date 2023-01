(VIDEO) Nutrióloga señala relación entre la depresión y un alto consumo de azúcar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Diversos estudios que analizan los cambios que pueden ocasionar distintos hábitos de vida en una persona han establecido una relación entre la depresión y un alto consumo de azúcar, lo que también favorece otras enfermedades como la diabetes y la obesidad.

Esto lo señaló la nutrióloga y obesóloga Eva Nicole González, quien sostuvo que, según investigaciones, los alimentos que más se vinculan a la depresión son los azucarados, algo que lamentó porque los dominicanos son grandes consumidores de azúcar.

“Lamentablemente el dominicano no sabe beberse un café sin azúcar, lo cual es algo triste, es como si renunciara a darse la oportunidad de sanar y de evitar esos ánimos que le enferman”, expuso González al participar en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Tenemos estudios donde ya asocian la depresión con malos hábitos de vida hasta en un 70%, es altísimo, ¿Qué quiere decir eso? que si usted no cuida su sueño, no cuida su nutrición, no cuida la actividad física, pues tiene un riesgo casi doble de padecer depresión”, sumó.

En ese orden, señaló que las personas suelen sacrificar su hora de ir a dormir por cosas triviales, incluso, hasta por terminar de ver una película, sin embargo, aseguró que la calidad del sueño es uno de los factores primordiales no solo para conservar la salud mental, sino también la física.

“Tenemos también la actividad física, quien haya recibido terapia con un psicólogo y los profesionales de la salud mental saben que una de las primeras recomendaciones para cualquier trastorno es justamente recomendar la actividad física, sobre todo cuando eso representa una distracción o entretenimiento”, sumó.

Asimismo, expresó que la depresión tiene una gran influencia genética y sería mucho mayor que la de enfermedades crónicas como la diabetes, además, puede depender de factores ambientales, por lo que se debe aprender a brindar el correcto apoyo a las personas que la padecen.

Relacionado