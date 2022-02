(VIDEO) Nutrióloga explica cómo aumentar masa muscular sin riesgos de padecer enfermedades crónicas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La nutrióloga clínica y obesóloga, Eva Nicole González, sostuvo que cuando las personas quieren aumentar su masa muscular porque sienten que son más delgadas de lo que quisieran, deben atender varios aspectos para que ese proceso no degenere en el padecimiento de diabetes, hipertensión u otra enfermedad, y un elemento importante en ese sentido es llevar una alimentación adecuada.

“Nunca he escuchado a alguien decirme, doctora quiero aumentar de peso porque tengo poca masa muscular, estoy yendo al gimnasio, comiendo proteína limpia y una dieta baja en carbohidratos’, no, siempre es que se comen hot dogs, pica pollo y eso no es adecuado, usted a su sistema le está haciendo daño”, expresó.

González emitió sus comentarios junto a los comunicadores Mihail García y Priyanka Rodríguez, en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentario a partir del minuto 37:00).

En ese orden, la especialista en la materia explicó que a la hora de hablar de bajo peso se debe saber que esto ocurre principalmente por dos razones, desnutrición o genética, y esta última en muchos casos está acompañada de una nutrición inadecuada.

Indicó que cuando las personas genéticamente son ectomorfos, cuyas características son huesos largos y pocos músculos, y no lleva una dieta adecuada ni hace el tipo de ejercicio que deberían por su condición, pues va a mantenerse en bajo peso.

“Si usted quiere aumentar de peso porque siente que es más delgado de lo que quisiera no lo haga comiendo pizza y chicharrón por favor, eso es de vital importancia. Vamos a consumir suficiente proteína, no una dieta a expensa de carbohidratos”, sugirió.

Aconsejó a aquellos pacientes que no tienen patologías y están interesados en aumentar su masa muscular a calcular aproximadamente un gramo de proteína por cada libra de su peso, y así tendrán un estimado de la cantidad que deben consumir de ese nutriente.

También, González aseguró que otro elemento a tomar en cuenta es cuidar la calidad del sueño, ya que según explicó, un músculo no crece mientras un cuerpo no ha descansado lo suficiente.

“Incluso, siempre decimos que el músculo crece durante el descanso, vamos a manejar el estrés y a consumir suficiente proteína”, reiteró.

Asimismo, dijo que se deben entrenar los músculos, ya que se busca un aumento de peso a expensas de ganar masa muscular y no de grasa porque de lo contrario abrirá el camino a la obesidad.

De igual forma, indicó que hay algunos suplementos que pueden ayudar en este caso, sin embargo, puntualizó que se debe buscar la autorización de un profesional en el área.

