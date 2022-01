(VIDEO) Nutricionista aclara las frutas pueden ser consumidas a cualquier hora del día

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El nutriólogo Hipólito Cabral aclaró que las frutas pueden ser consumidas a cualquier hora del día siempre y cuando se clasifiquen de acuerdo al nivel de azúcar que contienen.

“El tabú de aquel que decimos que las frutas no se pueden comer de noche tenemos que eliminarlo, la función de las frutas si usted las come en la mañana es producir azúcar, si las come en la tarde también producen azúcar, si las come en la noche produce azúcar de igual manera, entonces tenemos que empezar a dividirlas”, declaró.

Cabral realizó estas declaraciones en una entrevista efectuada por Ely Encarnación y José Díaz en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 22:06).

En ese sentido, informó que dentro de las clasificaciones de estos alimentos están las hipoglucémicas o frutas que contienen un índice de azúcar bajo, o azúcares que el organismo tarda en asimilar, y por tanto, dijo que es más recomendable consumirlas a cualquier hora del día.

“No es lo mismo usted cenar con dos guineos maduros que comerse un kiwi, porque el guineo maduro es muy dulce, tiene muchos niveles de glucemia porque aporta potasio, pero el kiwi tiene más potasio que el guineo maduro y es más bajo en azúcar”, explicó.

Sostuvo que las frutas hiperglucémicas son aquellas que contienen un nivel elevado de azúcar, y en el caso de estas es necesario integrarlas a la alimentación de forma balanceada.

Dentro de las frutas con bajo nivel glucémico destacamos la cereza, ciruelas, melocotón, peras, manzanas, en tanto, que la que dentro de las contienen niveles elevados está la piña, sandía, piña y las pasas.

El profesional de la nutrición comunicó también que la base de una vida saludable está sustentada en cuatro pasos que las personas deben seguir de manera religiosa para lograr mantener el peso adecuado.

“El hecho de que comas saludable y hagas actividad física no le garantiza que va a perder peso, porque tenemos que implementar todo, hacer la combinación de todo, sí podemos combinar la actividad física, la hidratación, la alimentación, y si dormimos bien podremos ver los resultados”, expuso.

