 (VIDEO) Nutricionista aclara ansiedad alimenticia no es un problema psicológico

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La nutrióloga Martha Pichardo aclaró que en términos de nutrición la ansiedad no es psicológica sino que esta es una de las formas que tiene el organismo de hacerle saber a las personas que le hace falta cierto tipo de azúcares o algún alimento en específico.

“En nutrición la ansiedad no es algo psicológico, la ansiedad surge cuando el cuerpo necesita azúcares que tú no le estas dando o necesita comida que tu no le diste, y en el momento que tenías que comerlas te saciaste con un palito de harina, pero te faltó la proteína o te faltó la verdura para complementar”, explicó.

Pichardo expuso sus consideraciones en una entrevista realizada por Paloma de la Rosa y Elmer Féliz en el programa “Novedades”, transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 29:31).

La especialista expresó que el cuerpo reacciona ante los malos hábitos, sin embargo, indicó que muchas veces estos inician con pequeños actos que en ocasiones las personas no notan de inmediato, pero que con el tiempo el organismo los exterioriza de diferentes formas.

“Dios nos hizo perfectos, si te fijas que los pacientes con malos hábitos se les nota porque el cuerpo habla solo, tú le miras el pelo, le miras las uñas, le miras la piel, miras los labios y se va notando, se rompen las uñas, el pelo quebradizo, el cuello se torna oscuro”, sostuvo.

De igual forma, comunicó que la falta de sueño o el mal dormir, los calambres nocturnos, fascitis plantar, y hasta hongos también pueden ser algunas de las consecuencias de los malos hábitos alimenticios.

En ese sentido, indicó que una forma para empezar a crear buenos hábitos en la alimentación es la planificación, pues establecer un menú balanceado con horarios definidos permite a las personas comer saludable y ayuda a evitar la ansiedad alimenticia.

“Yo les digo a mis pacientes que hagan horarios de alarmas, porque uno se deja llevar del trabajo, y no le da prioridad a la alimentación, pero merendar solo son diez minutos, solo es cuestión de planificarse”, comentó.

Relacionado