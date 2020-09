(VIDEO) Nuevo incendio en el puerto de Beirut un mes después de la explosión

View this post on Instagram

media ciudad / A un mes del incendio que destruyó media capital de Líbano, se registra incendio en el puerto de Beirut. Según las imágenes que circulan este jueves colgadas por testigos donde se puede observar una columna de humo negro desde el lugar de los hechos. #elnuevodiariord #beirut #líbano #explosionbeirut