(VIDEO) Novia de Dilon Baby dice está embarazada pero quiere abortar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La novia del exponente urbano Steven Diloné Serrata mejor conocido como Dilon Baby se ha viralizado en las redes sociales con la publicación de un video donde asegura estar embarazada de este y que su deseo es abortar por los diferentes maltratos que recibe.

La joven solo conocida como Masha llora desconsoladamente por las criticas que ha recibido al desear abortar: »Ustedes no saben todo lo que yo estoy pasando, ustedes no saben las mujeres que yo he tenido que apear de la guagua y Dilon vive trayéndome mujeres aquí a mi casa, no me respeta y a mi me están juzgando porque yo quiero abortar».

Masha precisa que ya que nadie sabe por lo que está pasando que mejor no se metan en su vida.

En tanto que Dylon ya reaccionó con un video donde afirma que le advirtió a la joven lo que iba a vivir porque a él le gusta tener a muchas mujeres detrás y que tampoco desea tener hijos.