(VIDEO) Normalidad y silencio permanecen en ferretería a varios días de asesinato

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras el asesinato del ciudadano chino Jhei Leet en una disputa con una empleada de la ferretería Z&C en el Distrito Nacional, todo fluye con normalidad este martes.

Durante un recorrido por la ferretería, todo luce rutinario, aunque vale destacar que del tema no se habla en el negocio, los empleados se muestran tímidos cuando se les pregunta al respecto, dejando un silencio sepulcral y se escabullen en cualquier área de la ferretería para evadir las preguntas.

Tras cuatro días del hecho de sangre, ningún representante del negocio ha querido dar detalles del incidente.

Una fuente cercana a este medio, aseguró que el joven muerto era constante en sus maltratos hacia los empleados, manifestando que su falta de tolerancia, “prepotencia” y manos ligeras, lo llevó a un desenlace fatal.

Además, dijo que el hombre tenía alrededor de tres meses en la empresa y que ya había presenciado otros altercados con demás empleados, y que nunca le habían llamado la atención por su comportamiento violento.

Aunque uno de los clientes, que no quiso dar su nombre por razones de seguridad, expresó que la muerte del chino a causa de una estocada, ha reducido el flujo de clientes.

“Aquí esto no para, trabajan hasta tarde y los empleados no pueden ir ni a orinar, venden muchísimas cosas y la gente compra aquí para revender, pero los últimos días no he visto tanta gente”, indicó el señor, quien atribuye la baja al asesinato del ciudadano chino.

No obstante, otro cliente se quejó de que la china, encargada del negocio discrimina a los consumidores, asegurando qué hay que tener respeto por todas las personas.

“Yo sé que soy un viejo, pero merezco respeto, la china que está ahí es una fresca, porque si uno gasta 6 mil y otro mil, hay que tratarlos a todos con el debido respeto”, precisó el señor en tono de enojo.

De acuerdo a las autoridades policiales, la empleada Franyelis María Furcal, de 30 años de edad, tras cometer el hecho emprendió la huida, y habría manifestado que la acción se produjo porque este le habría gritado palabras inapropiadas mientras atendía un cliente.

En el video captado por la cámara de seguridad se observa cómo este le tira un objeto a la joven y esta le devuelve la acción, luego este le da una patada y ella le clava un objeto, el cual terminó con la vida del chino.

