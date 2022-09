(VIDEO) Norberto Ortiz resta relevancia a incidente con ministro de Educación, “hay temas más importantes en el país” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Norberto Ortiz, manifestó este miércoles que le parece de mal gusto estar hablando del incidente que ocurrió en el despacho del ministro de Educación, Ángel Hernández, cuando no se les permitió permanecer con todo su equipo de trabajo, según un video que circula públicamente, sobre todo cuando “hay tantos temas importantes que tratar en el país.

“Habíamos convenido que el personal técnico iban a participar, luego al inicio de la reunión se nos dice que no y pensamos que si nos lo hubieran avisado antes quizás habríamos evitado que ocurriera esto que para mí es de mal gusto que estemos hablando de esas cosas sencillas cuando hay tantos temas importantes que tratar en el país, expresó.

El legislador se expresó así al ser entrevistado vía telefónica por los comunicadores Enrique Mota, Julia Muñiz y Aneudy Ramírez, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Eso acostumbra a ocurrir siempre y creo que es algo cotidiano, solo que por salir a la luz en el día de ayer se ha magnificado como todo lo que se registra a través de la cámara. Aparentemente falló la parte protocolar falló en el tema de manejar el personal técnico que nos acompañaba”, señaló.

Dijo también que no se enteró que existía un video sobre esto hasta el día de ayer, e indicó que se retiró con todo su equipo del despacho, como se ve en el audiovisual, porque previamente habían acordado con el Ministerio que su personal técnico, incluyendo los camarógrafos, estuvieran presentes, incluso, con dos semanas de antelación.

“Si nos hubieran dicho antes de que ellos no podían estar no habrían estad ahí, pero ellos estuvieron acompañándonos porque le permitieron que entraran entonces no me encontré bien que después que estábamos todos colocados para llevar a cabo la sesión de trabajo se le dijera que debieran salir del salón”, acotó.

