(VIDEO) No vidente narra el calvario y peligro al que se expone por las aceras de La Vega

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.- Para el joven Juan Gabriel Mosquea, una persona no vidente, desplazarse en las calles de La Vega es exponer su vida, ya que los obstáculos en las diferentes vías son el principal peligro para todos los que al igual que él tienen que hacer diferentes actividades.

Mosquea expresó las dificultades que tiene que pasar cuando se desplaza por las calles ante la obstaculización de las aceras. Esto nos debe llamar a preocupación y tomar en consideración, que hoy es él y otras personas que están en condiciones similares, mañana podemos ser nosotros.

Debemos luchar por una mejor ciudad para todos, por lo que su historia tenemos que compartirla para ver si desde el Ayuntamiento Vegano, se pone en práctica un verdadero programa de recuperación de las vías.

Destacar que los no videntes son impedidos de “Ejercer un derecho Fundamental”.

Los comercios en el centro de esta ciudad, se adueñaron de las aceras sin que el cabildo haga algo, y es que podemos ver cómo son colocados conos en las calles impidiendo a otros ciudadanos poder transitar sin dificultad.

Los no videntes en La Vega, no cuentan con el respaldo de las autoridades edilicias, puesto que desde el ayuntamiento no se les está apoyando en el libre tránsito, debido a que son quienes tienen que impedir la colocación de los obstáculos en las aceras.

El joven Mosquea, hoy es la voz de personas que como él, que sufren de la falta de un plan de ciudad inclusiva, la cual le permita poder transitar de manera libre y segura por las diferentes calles, las cuales son ocupadas por dueños de comercios inescrupulosos que la mantiene con una alta contaminación.

Los no videntes son personas que tienen que luchar con el estereotipo y el rechazo de una ciudad que no les está permitiendo desarrollar sus habilidades.

Los comerciantes veganos no están solo obstaculizando las aceras también no le dan empleo a los no videntes.

Esperemos que el ayuntamiento vegano en esta ocasión pueda escuchar el clamor de una voz representativa como la de Mosquea, porque al parecer aquí solo los dueños de negocios tienen derecho.

Relacionado