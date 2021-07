(VIDEO) “No tengo agallas”: El Mayor Clásico se desliga de los daños realizados al Bugatti de El Alfa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista urbano El Mayor Clásico, se desligó este lunes de los daños realizados al vehículo de lujo, marca Bugatti, propiedad de su colega El Alfa.

“Me acabo de levantar ahora y veo que el mundo entero me está llamando a mi. Yo veo negro. Yo no tengo poder para hacerte eso a ti, no tengo agallas. Creo que ustedes está escondiendo la verdad y me están utilizando a mi para distraer al público” sostuvo El Mayor Clásico, a través de una audiovisual colgado en su cuenta de Instagram.

La aclaración de Enmanuel Reyes, nombre de pila del exponente, surge luego de que El Alfa responsabilizara al manejador artístico Top Dollar Bibi de incendiar su vehículo mientras estaba estacionado en su vivienda en la ciudad de Miami, Estados, alegando que la vandalización se dio como respuesta porque rechazó grabar un tema musical con El Mayor.

Asimismo, el intérprete de éxitos como “Versace” y “El Maíz”, se mostró sorprendido por su vinculación en el caso, alegando que por el hecho de tiene una fotografía junto a Top Dollar Bibi, no es prueba suficiente para relacionarlo a la vandalización.

“No se con que intención el fue a tirarse una foto conmigo. Tú no puedes decirme a mi que porque me tire una foto con Bibi es una prueba. Yo no sé en que lío ustedes me quieren meter. Solo te pido que verifiques bien y le des mente”, añadió el artista.

El intérprete de dembow y rap concluyó su alocución manifestando que cada publicación “que este mal, la ira respondiendo”, porque le hace daño a su imagen.

